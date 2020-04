Just innan mörkret sänker sig över kyrkogården tänder jag ett ljus på min bästa väns grav. Försöker förklara varför det inte blev några påskliljor, att vi över 70 ska avhålla oss från att gå i affärer.

Att be barn och grannar handla det mest nödvändiga räcker gott. Att därtill be någon ränna in och köpa blommor känns som överkurs. Eller rättare sagt, de blommor som blev köpta behövde vi själva. Som solljus på köksbordet, som tröst i en tid när vi tvingats vänja oss vid att be om hjälp, inte förmår klara oss själva. Även om våra kroppar, än så länge, fungerar lika bra som de gjorde för en månad sedan.