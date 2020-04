Idrotten ligger på is när det mesta är satt på paus i coronapandemins spår. I min digitala almanacka står det fortfarande US Masters och allsvensk fotboll under påskhelgen, men verkligheten är en helt annan.

I stället för att ta emot våren på sagolika Augusta eller ta plats på Friends arena för att se AIK mot Sirius firar jag påsk med med nära och kära. Långa promenader i ett vårvackert Stockholm varvas med säsongspremiär på golfbanan, där det visserligen är många andra på plats, men där alla håller avstånd och likt katterna på gatan hemma i radhusområdet smyger försiktigt för att absolut inte komma för nära varandra.