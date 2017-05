I Irving Penns sofistikerade värld

Fotografen Irving Penn föddes 1917 i New Jersey och avled 2009 i New York. Han är bland annat känd för sina modebilder, porträtt och stilleben.

Utställningen som nu öppnat på Metropolitan Museum of Art i New York består av närmare 200 av Penns bilder samt skisser och visst rörligt material.

Utställningen visas i New York fram till den 30 juli. I september öppnar den på Grand Palais i Paris i Frankrike. Senare ska den till Berlin i Tyskland och den ska också visas i São Paulo Brasilien.

Källa: Metropolitan Museum of Art, The Irving Penn Foundation