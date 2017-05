I ett intellektuellt klimat där ingen låtsas ha svaren

Vykortet | Berlin

Det tyska arbetsmarknadsdepartementet under Andrea Nahles leder sedan flera år en djuplodande diskussion om arbetets framtid, dess former och organisation, automatiseringens inverkan och hur nya former av arbete kan organiseras och utföras.

I en brett upplagd medborgardialog har Nahles och hennes medarbetare metodiskt lyft fram en oro över förändringen och granskat den, föreslagit åtgärder och demonterat myter.

Ordentlig forskning har tagits fram och dialogen har förts med alla olika delar av samhället – från det snabbt växande fackförbundet IG Metall till den unga generation som möts och diskuterar på den breda mediekonferensen re:publica i Berlin.

Roboten, som står utanför departementets monter, sträcker ut en hand och bjuder in till diskussion. Nahles själv utforskar de olika utställarnas bås, diskuterar med journalister och besökare om de olika sätt man kan engagera sig i framtidsarbetet.

Arbeit 4.0 har förstås en webbplats, och där bloggar Nahles statssekreterare Thorben Albrecht om frågan om arbetets framtid. Ingen låtsas ha svaren, men däremot backar man inte heller för att det kommer att krävas förändringar. Albrecht har påtalat behovet av att experimentera med arbetspolitiken, om behovet av en “agile” arbetspolitik. Termen “agile” lånas från ett arbetssätt som allt mer omfamnas av programmerare där ett öppet, flexibelt och varierande arbetsflöde antas ge ett mycket bättre resultat samtidigt som det ökar tillfredsställelsen med arbetet.

Just experimentet, menar Albrecht, är centralt i den övergångsfas vi nu befinner oss i; det behövs ett gemensamt rum för lärande och utveckling där vi inte räds någonting utan vågar ta politiska risker.

Där jag står bredvid roboten erinrar jag mig något som Horace Engdahl sade i en tidningsintervju om Tyskland och det intellektuella klimatet där. Om sakligheten i diskussionen och, kunde man tillägga, kanske också om den öppna blick som ser utmaningarna tydligt och utan oro.

Tyskland, menade han, är ett Sverige för vuxna.

Nicklas Lundblad är samhällspolitisk chef på Google i Europa och adjungerad professor på KTH.