I eftermiddag höjer Spotify börsvolymen

Klockan 15.30 svensk tid öppnar New York-börsen och musiktjänsten Spotify får första gången ett officiellt värde, även om det kan ta någon timme innan börsen sätter ett snittpris baserat på de köp- och säljorder som kommer in. Till skillnad från andra mer normala börsförfaranden saknas ett startpris. Eftersom nuvarande ägare inte tar in några nya pengar, nyemission, eller har åtagit sig att sälja en viss mängd aktier, sker en så kallad direktnotering. Då finns heller inget förbestämt pris att utgå ifrån.