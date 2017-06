Hysén: "Vi spelare måste ta mer ansvar"

Göteborgs Tobias Hysén efter en missad målchans under söndagens fotbollsmatch i allsvenskan mellan IFK Norrköping och IFK Göteborg på Östgötaporten. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Trycket är hårt, internt som externt, på storklubben som varken har den trupp eller den ekonomi som krävs för att utmana i toppen.

I alla fall inte att döma av vårsäsongens samlade prestation. 0–2-förlusten mot IFK Norrköping på Östgötaporten var talande.

Veteranen Tobias Hysén hymlande inte.

– Det är bara att erkänna att de var bättre än vi. Det är inte mycket att säga om det. De har en helt annan trygghet i sitt spel, ett helt annat funktionellt passningsspel än vad vi har. Vi får erkänna det och konstatera att vi har ett och annat att jobba med under semestern.

– Jag tycker att vi har bra spelare och vi borde, rent krasst, kunna spela som de gör, men de har en trygghet i vad de gör och de har gjort det under ett par år. De är bra på att få in nya spelare direkt i spelsystemet. Vi får kämpa lite mer just nu.

Hysén, som klev av med ont i nacken efter att ha landat illa, tycker att han och övriga spelare bör ta sig själva i kragen.

– Jag tycker att vi måste ta mer ansvar ute på planen. Det har ganska mycket med självförtroende att göra, säger han.

TT: Hur är stämningen i truppen? Känns det som att ni är i ett pressat läge?

– Alla som har varit i ett omklädningsrum vet att stämningen i gruppen är ganska bra, men det är klart att alla mår bättre när man ligger i toppen och allt flyter på. Det vi måste göra är att hitta ett sätt att få ut mer av kunnandet hos varje spelare.

– Nu är det lite krampaktigt.

Jörgen Lennartsson räknar inte med att kunna ta in förstärkningar under transferfönstret i juli.

– Efter semestern har vi några veckor på oss att jobba med det lag vi har, de spelare vi har. Jag tror att vi mår bra av att fila på några saker.