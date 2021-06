Såg du matchen igår? Under EM dras till och med en fotbollsanalfabet som jag med i yran. Och visst undrar man vad spelarna äter för att hålla ut? ”Det går åt en hel del carbonara och bolognese”, avslöjar landslagskocken Gustaf Sandfridsson. Ja, faktiskt åtta till tio kilo pasta per måltid. Tacos, kålpudding, köttbullar, korv stroganoff, grillad kyckling och wallenbergare är andra favoriter hos Alexander Isak & company. Och tydligen är vänsterbacken ”Ludde” Augustinsson väldigt matglad och den Gustaf experimenterar med nya rätter på. Intervjun nedan är omistlig läsning under ett fotbollsmästerskap.

Blir du själv sugen på att kolhydratladda med pasta och köttbullar ikväll? Vårt recept befinner sig ljusår från kantinvarianten och den syrliga tzatzikin skänker en somrig touch. Matcha med ett fylligt rödvin och uppladdningen inför Portugal-Tyskland är klar.