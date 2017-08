Hyllad syrisk journalist till Way Out West

Abdalaziz Alhamza. Foto: Oslo freedom forum/TT

Den prisbelönte journalisten och aktivisten Abdalaziz Alhamza kommer till Way Out West i Göteborg, enligt ett pressmeddelande. Den 12 augusti deltar Alhamza i ett panelsamtal under festivalen i samband med premiärvisningen av dokumentären "City of ghosts".

Dokumentären handlar om den syriska aktivistgruppen "al-Raqqa slaktas i tysthet" (RBSS), som Alhamza var med och grundade. Gruppen har med stor risk för eget liv spridit vittnesmål om tillvaron i terrorgruppen IS självutropade huvudstad.

Förra året fick RBSS Reportrar utan gränsers pressfrihetspris. Abdalaziz Alhamza är numera bosatt i Tyskland.