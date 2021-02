Husmanskosten som aldrig gått ur tiden

Glaserad lök

250 g gula steklökar

1 msk strösocker

2 dl vatten

1/2 msk kalvfond

1. Potatisgratängen: Halvera, skölj och skiva purjolöken. Fräs den mjuk och glansig i smör eller rapsolja i en gryta. Skala och skiva potatisen och lägg i grytan tillsammans med mjölk, grädde, salt och peppar. Koka under omrörning 15–20 minuter tills potatisen är hyfsat mjuk och gräddmjölken lite simmig.

2. Värm under tiden ugnen till 225 grader.

3. Häll potatisblandningen i en smord ugnsfast form och strö över riven ost. Gratinera i mitten av ugnen i ca 20 minuter tills osten har fått färg och gratängen är mjuk.

4. Skala steklökarna och stek dem i smör så att de får färg. Strö på socker och stek lite till. Tillsätt vatten och kalvfond och låt småkoka under lock tills löken är mjuk, ca 10 minuter. Smaka av med salt.

5. Lägg ut lövbiffen på en stor skärbräda. Blanda ädelost, färskost och grovhackade valnötter, smaka av med salt och peppar. Lägg en klick av blandningen på nedre halvan av köttskivorna. Hacka rucolan grovt och lägg lite ovanpå. Vik över den andra halvan och fäst med en tandpetare.

6. Stek ruladerna hastigt i smör eller rapsolja precis före servering, så att de får fin färg men inte är genomstekta. Salta och peppra och servera med gratäng och glaserad lök.

Citronfromage

4 portioner

3 äggulor

1 1/2 dl strösocker

1 msk finrivet citronskal

2 tsk gelatinpulver

2 msk färskpressad citronsaft

3 dl gräddfil

Färska hallon och florsocker till servering

1. Vispa gulor och strösocker några minuter med elvisp. Tillsätt citronskalet.

2. Blanda gelatinpulver och citronsaft i en värmetålig skål. Värm under omrörning över sjudande vattenbad så att gelatinpulvret löser sig. Låt gelatinet svalna något.

3. Rör ner gelatin och gräddfil i äggulesmeten och rör ordentligt så att det inte finns några klumpar.

4. Fördela fromagen i fyra glas och ställ kallt minst 2 timmar. Toppa med färska hallon och sikta över lite florsocker.

Recepten är hämtade ur ”Husmanskost” av Kristina Eriksson, foto Åsa Dahlgren. Bokförlaget Semic.