Hushållen fortsätter att spara under coronapandemin. Nysparandet i finansiella tillgångar uppgick till 103 miljarder kronor under tredje kvartalet. Skulderna ökade med 59 miljarder kronor under samma period.

Det totala finansiella sparande uppgick därmed till 44 miljarder kronor under kvartalet, 32 miljarder högre än under motsvarande period förra året, enligt färska siffror från statistikmyndigheten SCB.