Interiör från det så kallade riksdagshusprovisoriet, 1971. När riksdagshuset på Helgeandsholmen renoverades flyttade riksdagsmännen in i det nya kulturkomplexet vid Sergels torg. Tre plan i Kulturhusets västra del, teaterhuset plus det intilliggande hotellet blev provisoriskt riksdagshus. Så gott som all inredning ritades på Celsings kontor.

