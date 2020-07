Anställda på Hurtigruten-fartyg sätts i karantän

Fyra utländska besättningsmedlemmar på Hurtigruten-fartyget Roald Amundsen har lagts in på sjukhus i Tromsö efter att de smittats av coronaviruset. Fartyget skulle åkt till Svalbard under fredagseftermiddagen men den kryssningen blir inställd, enligt ett pressmeddelande från Hurtigruten.

Två av de drabbade isolerades för flera dagar sedan på grund av annan sjukdom, utan covid-19-symtom. Men när skeppet ankom Tromsö natten till fredagen testades båda rutinmässigt och lades in på sjukhus efter att de testat positivt. Under fredagen lades även en tredje och fjärde besättningsmedlem in.