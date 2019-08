Boken har varit min sommarläsning och för den som är intresserad av det som hänt det republikanska partiet under de senaste fyra åren är det en god läsning. Alberta är genuint intresserad av frågan och när han sammanfattar konstaterar han att det bara finns en Donald Trump. Det finns inte någon som kan agera som han och ingen som kan upprepa hans framgång:

”Barely has a president so thorougsly altered the identity of his party. Never has a president so ruthlessly exploited the insecurity of his people.” (Det har knappast funnits en president som så fullständigt har förändrat sitt partis identitet. Dt har aldrig funnits en president som så hänsynslöst har utnyttjat sina medarbetares osäkerhet.”