A reporter holds up an example of the amount of fentanyl that can be deadly after a news conference about deaths from fentanyl exposure, at DEA Headquarters in Arlington Va. Foto: Jacquelyn Martin

USAs roll som världens dominerande supermakt har förändrats under senare år. Det vore fel att tillskriva Donald Trump hela ansvaret för den förändring som skett, som sker och kommer att ske.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Fareed Zakaria skrev i sin senaste Washington Post-krönika om hur USA nu håller på att ”snubbla in i ett nytt decennium med krig”.

Han påminner om hur Trump under valkampen å ena sidan var kritisk mot tidigare presidenter – och särskilt mot president Obama – för att man fastnat i Mellanönsternkrigen. ”Booged down”, var uttrycket han upprepade ofta. Å andra sidan markerade han att det nu var dags att ”bomb the shit out” of the Islamic State.

Finns det en strategi bakom de utökade amerikanska krigsinsatserna? Det är många fler än Zakaria som är skeptiska.

Det gäller i synnerhet kriget i Afghanistan som nu pågått i 16 år och bara den delen av Mellanösternkrigen har kostat de amerikanska skattebetalarna enorma belopp (”almost a trillion dollars” skriver Zakaria dvs nästan 1,000,000,000,000 USD).

I en intressant analys av avsaknaden av amerikansk stategi heter det bl a:

The purpose of war is to serve policy. Unchecked by reason, unguided by policy, the nature of war is to serve itself. When war and violence serve each other, absent strategy, it is fruitless killing. World War I was a conspicuous example of war for war’s sake, and serves as “an excellent cautionary tale about the dangers of carelessly blundering into a pointless and catastrophic conflagration.” The war in Iraq and the strategic stalemate in Afghanistan, are simply contemporary examples of the same.

Här görs alltså en jämförelse med första världskriget som inte syftade till att stärka en viss politik utan som var ett krig för krigets egen skull.

Det råder ingen brist på röster i amerikansk debatt som i praktiken ser krig som närmast ett egenvärde och för vilka politik eller diplomati är något man vänder sig bort från med förakt.

Barack Obama valdes till president bl a därför att han som en av mycket få senatorer röstat mot Irakkriget. Han försökte målmedvetet leda USA in på en annan väg i säkerhets- och utrikespolitiken. Det var en del av det mandat han fått av väljarna.

David Axelrod, Obamas närmaste rådgivare, har berättat hur presidenten ständigt ställde frågan ”..and then what?” (”och vad gör vi därefter?”) vilket är ett föga amerikanskt sätt att agera.

Den president som tydligast varnade för det militär-industriella amerikanska komplexet och dess önskan om ständigt nya krig var Dwight Eisenhower. Jag har tidigare i år skrivit om en ny bok om detta. Jag har också skrivit här om detta med amerikanernas krig.

Men tro inte att krigen och dess enorma kostnader är det största amerikanska problemet. Ännu har omvärlden inte riktigt uppmärksammat det enormt omfattande och enormt kostsamma (i alla avseenden) missbruket av läkemedlen som kallas opioider är.

Jag läste nyligen en artikel som har perspektiv: Under de första nio månaderna 2016 dog 1468 medborgare i delstaten Maryland av heroin och fentanyl (en opioid). Experterna menar att minst ca 2,5 miljoner amerikaner missbrukar opioider som Percocet, Vicodin och OxyContin. Detta är en omfattning av missbruk som är unikt i USAs moderna historia. 33 000 dödsfall 2015 i hela landet.

Dessa preparat att sedan tidigt 1990-tal skrivits ut av läkare men köps nu ofta på den svarta marknaden. Det är inte underklassen som missbrukar dessa utan det handlar i hög grad om den vita medelklassen i mindre städer och på landsbygden.

Det skrivs numera en del om detta men ett skäl till den jämförelsevis ringa uppmärksamheten är att dessa knarkhandlare inte bekrigar varandra utan missbruket avsätter inte så synliga spår i brottsstatistiken.

Till bilden av amerikansk kris hör givetvis också fettmaepidemin som ju slår varje besökare. Den har bl a fått till följd att det blivit svårare att rekrytera till den amerikanska krigsmakten.

Detta är några infallsvinklar på ett USA som inte mår bra. Den debatt som nu rasar i kongressen om USAs hälso- och sjukvårdssystem pekar inte mot några kostnadseffektiva, långsiktiga lösningar utan ska nog snarast ses som ännu ett bevis på amerikansk dysfunktionalitet.

Det är alltså mycket i dagens USA som är ganska trasigt.