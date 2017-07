Parliamentiaries hold posters while European Commission President Jean-Claude Juncker delivers his State of the Union address at the European Parliament , Wednesday, Sept.9, 2015. Juncker called on EU countries to agree by next week to share 160,000 refugees, warning that Greece, Italy and Hungary can no longer cope alone. Foto: Christian Lutz

Sarah Baxter, biträdande chefredaktör för The Sunday Times, skriver i sin krönika i tidningen idag om ett uttalande av Bill Gates i en intervju i en tysk tidning nyligen.

Gates argumenterar där för fortsatt omfattande bistånd till Afrika och kräver omfattande hjälpinsatser som ett sätt att minska den massiva folkvandring mot Europa (och mot andra delar av Afrika) som nu pågår.

Men i intervjun pekar Gates också på att generositeten nu som bl a handlar om att rädda människorna på människosmugglarnas fartyg bara leder till att alltfler lockas att utsätta sig för denna livsfara.

Gates:

The more generous you are, the more word gets around about this — which in turn motivates more people to leave Africa.

Baxter menar att det är nödvändigt att stoppa räddningsbåtarna, att stationera en europeisk flotta utanför Libyens kust och returnera alla som söker lämna Afrika för att komma till Europa.

It will take considerable political will, but the only practical solution is to station a European naval flotilla off Libya’s coast and return to shore all those who leave by boat. Resettlement funds and transport could be offered to help migrants on their journey home. Morally, it is only right that governments, the Gates Foundation, NGOs and charities should pitch in with further aid for their home countries, but the message must go out that the sea route to Europe has closed.

Frågan är hur nära denna punkt vi nu är.