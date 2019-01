Mot slutet av Jack Kerouacs "On the road" kör berättaren och hans två vänner in i den bistra gränsstaden Laredo vid Rio Grande. På håll kan de erfara närvaron av vidderna i söder med doften av miljarder tortillas rykande i natten. "Precis på andra sidan gatan började Mexiko. Vi tittade förundrat. Till vår förvåning såg det ut precis som Mexiko." De parkerade bilen, räknade sina pesos och passerade en rad gamla farbröder som satt på sina stolar ute i det varma mörkret och "såg ut som orientaliska knarkare och orakel".