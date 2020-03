Det börjar bli tjatigt, men vansinnet tar ju aldrig slut. In Sweden we have a system, it is called kompetensutvisningar.

Pak Wing Leung från Hongkong är en 32-årig ingenjör med en masterexamen i energiteknik från KTH. Född i en brittisk koloni hade han ett brittiskt pass med särskilda villkor. Han kom till Sverige 2010. Migrationsverket meddelade den nyanlände vad som gällde: i och med det speciella passet behövde han bara registrera sig hos myndigheten för att få uppehållsrätt som EU-medborgare. Inga övriga krav. Problemet är att Migrationsverket gav fel instruktion. (Dagens Industri 24/2)