I Höga Kusten ligger Norrfällsviken. Ett 350 år gammalt fiskeläge som på sommaren fylls av turister som i stugor och husbilar kopplar av och lyssnar på havets vågor. Men i år lyssnar de också på ambulanser. De kommer farande längs med de slingrande vägarna. Ryktet är att smittspridning har tagit fart.

Andra semesterorter oroar sig också, men generellt har antalet svenskar som intensivvårdas fallit under sommaren. I genomsnitt dör nu tre personer med corona per dag, beräknat på ett rullande sjudagarsvärde enligt Worldometer. Det är bara en tiondel av antalet döda per dag för en månad sedan. Då låg samma siffra kring 30.