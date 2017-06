Hur man pratar med unga om festivalövergrepp

15—17/6 Putte i Parken, Linköping: The Sounds, John De Sohn, Peg Parnevik med flera.

28/6—1/7 Bråvallafestivalen, Norrköping: Håkan Hellström, The Killers, Laleh med flera.

29/6—1/7 Västerås Cityfestival, Västerås: Hov1, Peg Parnevik, Anton Hagman med flera.

29/6— 1/7 Putte i Parken, Karlstad: Mariette, E-Type, Maxida Märak med flera.

5—8/7 Luleå Hamnfestival, Luleå: Titiyo, Hurula, Miss Li med flera.

6—8/7 Skankaloss, Gagnef: Ms Banks, Fatma, Blanch Mass

6—8/7 Peace & Love, Borlänge: Miriam Bryant, Henrik Berggren, Dada Life med flera.

13—15/7 Öland Roots, Stora Frö: Kapten Röd, Ken Ring, Toots and the Maytals med flera.

13—15/7 Visfestivalen, Västervik: Eva Dahlgren, Magnus Carlson, Tomas Andersson Wij med flera.

13—15/7 Putte i Parken, Leksand: Nordman, Shirley Clamp, Sean Banan med flera.

14—15/7 Gefle Metal Fest, Gävle: Amon Amarth, Opeth, Arch Enemy med flera.

15—16/7 Taubespelen, Göksäter: Melissa Horn, Ola Salo, Carola med flera.

21—22/7 Trästockfestivalen, Skellefteå: Thomas Stenström, Julia Frej, Säkert med flera.

28—29/7 Putte i Parken, Stockholm: Kristian Anttila, Maia Hirasawa, The Sounds med flera.

24—29/7 Emmabodafestivalen, Emmaboda: Basshunter, Vigiland, Little Jinder med flera.

26—30/7 Piteå Dansar och Ler, Piteå: Sean Banan med flera.

28—19/7 Storsjöyran, Östersund: Henrik Berggren, Pet Shop Boys, Per Gessle med flera.

3—5/8 Skogsröjet, Rejmyre: Ugly Kid Joe, Hardcore Superstar, Corroded med flera.

3—5/8 Urkult, Näsåker: Ane Brun, Kajsa Grytt, Siska med flera.

10—12/8 Way Out West, Göteborg: Major Lazer, Frank Ocean, Band of Horses med flera.

11—18/8 Malmöfestivalen, Malmö: Henrik Berggren, Linnea Henriksson, Oskar Linnros med flera.

19—20/8 This is Hultsfred, Hultsfred: Sator, Frej Larsson, Death Team med flera.

1—2/9 Popaganda, Stockholm: Tove Lo, Säkert, Hurula med flera.