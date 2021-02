Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Smakar en cabernet sauvignon särskilt gott till Honky Tonk Woman med Rolling Stones? Känns en chardonnay extra frisk medan Kylie Minogues Spinning Around spelas på stereon? Ja, tydligen.

Mitt andra yrke, bortom vinet, är just musik. Så inte är det särskilt konstigt att jag gärna håller med om musikens påverkan på känslor och smakupplevelser. Det finns dessutom fler olika studier som visar just hur musik påverkar vår vinupplevelse.

En studie från 1999 testade hur människors vinval påverkades av vilken musik som spelades i högtalarna på en brittisk supermarket. Fransk instrumentalmusik i högtalarna fick vinköparna att röra sig mot butikens franska vinhylla medan tyska tongångar fick de flesta att spatsera mot riesling och spätburgunder.

Inte så konstigt kanske, eftersom de flesta har lärt sig att koppla ihop vissa musikaliska signaler med olika nationaliteter.

Ännu mer intressant är en studie som genomfördes på Heriot-Watt-universitetet i Edinburgh ett decennium senare. Där lät man en grupp människor dricka en cabernet sauvignon och en chardonnay i olika rum där det spelades fyra olika typer av musik: från Carl Orffs mäktiga Carmina Burana via Tjajkovskijs eleganta Blommornas vals ur Nötknäpparen till Nouvelle Vagues loungejazzigt lättviktiga tolkning av Depeche Modes I Just Can’t Get Enough och den softa Slow Breakdown med Michael Brook.