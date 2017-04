Hur länge har vi spelat ishockey?

Pieter Brugels målning ”Jägarna i snön” visar människor som leker på isen. U18 laget 2009. Foto: Fine Art Images/IBL, Stefan Sollfors/IBL

Ytterst är det en definitionsfråga. Om frågeställaren syftar på den moderna sporten, med rink, puck och en uppsättning specifika regler, är det – som i fallet med nästan alla moderna sporter – ett 1800-talsfenomen. Ishockey utvecklades parallellt med fotboll och övriga lagsporter under seklets andra hälft. Kanadensarna gick, föga förvånande, i täten. Men om vi med frågan även syftar på föregångare, det vill säga olika typer av idrotter, lekar och spel som ägt rum på is, och där man använt klubbor, blir svaret att företeelsen har hundratals år på nacken.

Den mest kända föregångaren är belagd i Nederländerna på medeltiden och 1500-talet och brukar refereras till som IJscolf. Spelarna använde träklubbor och en liten boll av trä eller läder. Syftet var att få in bollen i ett mål med så få slag som möjligt. Liknande spel förekom av allt att döma i Norden och på brittiska öarna, liksom – antar man – i övriga världen är is var vanligt förekommande under vinterhalvåret. Själva ordet hockey brukades bevisligen om en eller flera sådana isidrotter i 1700-talets England.

Den första verkligt kända avbildningen av människor som spelar något som påminner om dessa tidiga varianter av ishockey – eller vad man nu skall kalla det – kommer från dagens Belgien. År 1565 målade den nederländske mästaren Pieter Bruegel en av mina personliga favorittavlor, ”Jägarna i snön”, som idag kan beskådas på Kunsthistorisches Museum i Wien. Tavlan var en av många som Bruegel fick beställning att måla, med syfte att avbilda årstiderna. Huvudpersonen på målningen är alltså vintern som sådan, inte människorna, som är avbildade med typiska vinteraktiviteter. I förgrunden ser vi tre jägare med hundar som återvänder efter att ha varit på jakt. I bakgrunden ser vi ett fantasilandskap med en by med kyrka, en dal med en frusen flod, en kvarn och en bergskedja. Nere i dalen ägnar sig vuxna och barn åt diverse lekar och spel på isen. De är avbildade som silhuetter. Vi ser några personer som åker skridsko, andra som spelar en tidig form av curling och ytterligare andra som tycks spela IJscolf eller någon annan hockeyvariant.