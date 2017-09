Hur kunde britterna besegra Kina så lätt?

Det brittiska krigsskeppet Nemesis sänker kinesiska krigsdjonker under det andra slaget vid Chuenpi, 1941. Foto: Eileen Tweedy/IBL

Att britterna vann berodde först och främst på kulturkrocken. Två mycket olika länder möttes, och såväl militärt som organisatoriskt hade Storbritannien ett betydande övertag, vilket vägde mycket tyngre än de demografiska fördelar som kineserna hade. Det kinesiska militära och politiska systemet var isolerat från det västerländska, man hade ingen aning om vad som var att vänta, och kejsaren själv hade minimalt inflytande över utvecklingen. Central planering av motstånd mot inkräktarna saknades, medan britterna till fullo utnyttjade sin flotta – som vid denna tid var världens i särklass bästa.

Kriget bröt ut 1839 och avslutades genom freden i Nanjing 1842. De stora dragen kan sammanfattas som följer. Kinesiska myndigheter reagerade under 1830-talet allt starkare över den illegala brittiska opiumhandeln från den brittiska kolonin Indien, som fick silver att rinna ut ur landet och droger att rinna in. När kineserna lät förstöra opiumlager i Kanton svarade Storbritannien med krig. Ett oförberett Kina led det ena nederlaget efter det andra mot Storbritanniens numerärt underlägsna styrkor. I freden måste Kina avstå Hongkong, öppna fem hamnstäder för europeisk handel och betala skadestånd.

Det ojämna styrkeförhållandet blir uppenbart om vi granskar krigsförloppet i detalj. Framför allt utkämpades konflikten vid kuststäder, där de brittiska förlusterna var mycket små. Även när kineserna var oerhört överlägsna i antal segrade britterna påfallande lätt. Det var inte ovanligt att tusentals kinesiska soldater drevs på flykten av hundratals eller bara dussintals britter. Kineserna var dåligt tränade, teknologiskt efterblivna och led allvarliga brister när det gällde disciplin och befälsordning. Att kommunicera diplomatiskt över frontlinjerna var hopplöst svårt. Eftersom britterna ville framstå som civiliserade försökte de gång på gång överlämna brev med krav till kejsarens representanter, men kineserna insåg inte poängen och svarade med att ge eld. När exempelvis tolken Robert Thom anlände till Xiamen för att överlämna sitt brev möttes han av ilskna nej-rop, pilar, kulor och kanonmuller. Dylika misslyckanden följdes med blodig regelbundenhet av brittiska kanonader och förutsägbar demolering av kustförsvaret, men kineserna vägrade byta taktik.

Till råga på allt var kejsaren knappt medveten om vad som pågick eftersom byråkratin blockerade för en effektiv nyhetsförmedling. Det officiella Kina vägrade i det längsta att acceptera att Storbritannien utgjorde ett problem. Istället tolkades de brittiska soldaterna som föga mer än (i längden ofarliga) banditer. Så sent som i maj 1842 sökte kejsaren få sina ämbetsmän att berätta för honom var Storbritannien låg, varför britterna överhuvudtaget sålde opium, hur det kunde komma sig att britterna hade en tjugotvåårig kvinna som härskarinna (drottning Victoria) och huruvida hon var gift, och så vidare. Många av de krigsrapporter som cirkulerade i Kina var till råga på allt groteskt felaktiga: man förnekade nederlag och uppfann fiktiva segrar för att få läget att se bättre ut än det var. Det hjälpte inte att kejsaren insåg bluffarna och avskedade sina underordnade.

För den som vill tränga på djupet i opiumkrigets besynnerliga historia kan jag varmt rekommendera Julia Lovells bok ”The Opium War: Drugs, Dreams and the Making of China” (2011).