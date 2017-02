Noteringsaktuella Eatgood säljer en ugn som gör extra goda pommes frites med halva fetthalten och en bra ekonomisk kalkyl för krogen. Det låter ju helt fantastiskt. Eller är Eatgood too good to be true? Affärsplanen visar på en fantastisk potential men vi har svårt att förlika oss med säljstrategin.

Foto: Eatgood