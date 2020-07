Hur identitetspolitik underminerar demokratin

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

De blev kända i breda kretsar med sin “Grievance studies”-affär. Under tio månader skrev Peter Boghossian, James Lindsay och Helen Pluckrose tjugo akademiska artiklar inom fältet som kallas “kritisk teori”. Allt var fejk, men de lyckades bli publicerade ändå, och till och med bli hyllade.

I artikeln “Dog park” beskrivs hur de bevittnat 10 000 hundars genitalier samt observerat våldtäktskulturen mellan hundar. Av detta dras slutsatsen att man kan träna män på samma sätt som hundar, för att bekämpa våldtäkt. Den artikeln inte bara publicerades, utan blev utsedd till en av de mest excellenta under året, av den högt ansedda tidskriften Gender, Place & Culture.

I artikeln “Fat bodybuilding” argumenterade de för att för- tryckande kulturella normer gjorde att muskler värderades högre än fett i kroppsbyggande. Att sjuklig fetma skulle hyllas som vackert kroppsbyggande är kanske inte det mest medicinskt hälsosamma. Men kroppsbyggande som kroppsbyggande, ansåg den ansedda tidskriften Fat studies, och publicerade.

Nu är James Lindsay och Helen Pluckrose aktuella med boken “Cynical theories – How activist scholarship made everything about race, gender and identity – and why this harms everybody” (Pitchstone Publishing, 2020) som släpps den 25:e augusti.

Om man vill förstå hur Black Lives Matter, “cancel culture”, “wokeness”, rasifiering, genusdoktrinen och transrörelsen hänger ihop är det måsteläsning. Som de själva skriver: när man besöker ett helt främmande land behöver man inte bara en tolk, utan även en guide. Lindsay och Pluckrose är ypperliga som resesällskap, och det är inte det minsta konstigt att boken blivit en bästsäljare på Amazon 1,5 månad innan den har släppts.

I dagens podd fick ledarsidans Ivar Arpi en chans att prata med James Lindsay om boken, offentligheten och vad vi alla kan göra