Hur hanterade Johan III broderns krona?

Erik XIV:s krona som del av riksregalierna Foto: IBL

Nej, det gjorde han inte. Renässansens riksregalier var både uttryck för kungens personliga maktutövning och symboler för riket. Den senare aspekten berördes inte av maktskiftet år 1568, men de element på kronan som uttryckte Erik XIV:s egen storhet var självfallet anatema för Johan III. Alltså genomgick kronan en mindre ansiktslyftning.

Ursprungligen tillverkades kronan år 1561 i Stockholm av den flamländske guldsmeden Cornelis ver Weiden inför Erik XIV:s kröning samma år. Guldsmeden arbetade i Stockholm mellan 1551 och 1561 och verket var sannolikt ett av hans sista. Det rör sig om en så kallad sluten krona, en typ som skiljer sig från en öppen krona genom att de metallornament som på en dylik pekar uppåt istället böjer sig in mot kronans centrum på hjässan, där de möts. På Erik XIV:s krona sammanstrålar de under en liten rund boll med kors, ett så kallat globkors. Under metallöverbyggnaden finns en väl synlig tygmössa i purpurfärgad sammet. Samtidigt som kronan tillverkades gjordes även en spira, en nyckel och ett äpple. Tillsammans utgjorde föremålen Erik XIV:s riksregalier.

Så långt inga problem. Samtliga föremål kom till användning i samband med kröningen, och de hade kommit för att stanna. Men Erik lät också placera de egna initialerna E R (lat. Ericus Rex, det vill säga ”Kung Erik”) prominent i guld på kronan. Detta uppskattades inte av Johan III, som lät täcka över initialerna med pärlutsmyckningar. Sålunda doldes minnet av den störtade monarken.