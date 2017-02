Hur blev en märklig gröda från Peru vardagsmat?

Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Potatisen stammar från Sydamerika och odlades först i södra Peru och nordvästra Bolivia, vid Titicacasjön. Tidpunkten för de första odlingarna är okänd; forskare har gissat på perioden mellan 8 000 och 5 000 f.Kr., vilket – sett ur allmän jordbrukshistoria – är mycket tidigt. Våra äldsta konkreta belägg för odling sträcker sig tillbaka till 2500 f.Kr. Potatisen var alltså en synnerligen välkänd kulturväxt långt innan européerna korsade Atlanten. I inkariket på 1400-talet e.Kr. var potatis en stapelgröda, vars betydelse inte kan överskattas.

Efter att de spanska conquistadorerna lagt under sig stora delar av det andinska kulturområdet på 1530- och 1540-talen lärde de sig fort att äta potatis, och det föll sig naturligt för dem att ha med sig den nya grödan på skeppen till Europa för att livnära sig under färden. Detsamma gällde majs, som också gjorde entré i Gamla världen vid denna tid. Senast på 1560-talet introducerades följaktligen potatis i både Europa och Afrika (via Kanarieöarna), men både européer och afrikaner var länge skeptiska till knölarna. Ombord på skeppen accepterade man förvisso potatis, men annars gick det trögt. Européer och afrikaner var ju jordbrukarfolk som redan hade egna kulturväxter, vilka man kände sig trygg med. Varför skulle man byta ut dem mot en ny, märklig gröda som saknade odlingstraditioner i den egna hembygden?

De stora pionjärerna för potatisodling i Europa var spanjorerna, som tack vare de sydamerikanska erövringarna hade fler positiva erfarenheter av grödan än övriga folk. Via spanska soldater och administratörer fördes potatis till Italien och nuvarande Belgien (dåvarande Spanska Nederländerna), där knölarna började användas både som kreatursfoder och människoföda under decennierna kring år 1600. Successivt lärde sig stadsbor och bönder i 1600-talets Västeuropa – även Sverige – att odla potatis, huvudsakligen i små trädgårdar där grödan inte konkurrerade med vete, korn och råg. På dessa små odlingslotter kunde man tillåta sig att experimentera utan att riskera svält om skörden slog fel. Under lång tid förblev därför odlingen småskalig och hade endast begränsad samhällsekonomisk betydelse.

Annons X

Övergången till storskalig potatisodling ägde rum under andra hälften av 1700-talet, ett sekel som bevittnade omfattande jordbruksreformer och satsningar på näringsrika grödor. Myndigheter och forskare framhöll potatisen som en idealgröda, och konsekvenserna lät inte vänta på sig. På 1800-talet hade européerna blivit potatisätare av rang. Resten är historia.