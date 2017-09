Efter tio år av sanktioner är Iran 2016 återigen fritt att handla med omvärlden. Foto: Jonas Gratzer

Det har alltid funnits starka populistiska inslag i amerikansk utrikespolitik. Under Donald Trump har detta drag givetvis förstärkts.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Under en fas - särskilt under George W Bush - handlade det om att starta krig (Irak) av skäl som efterhand visat sig allt annat än välbetänkta.

Men idag är det populistiska favoritvapnet ekonomiska sanktioner.

I Foreign Affairs såg jag idag en insiktsfull kommentar som pekar på svagheten i den popularitet sanktioner nu åtnjuter.

Nyckelmeningen: If Congress and the president focus on the entire life cycle of sanctions rather than just their imposition, they will improve the effectiveness of individual programs and ensure that sanctions stay relevant as a foreign policy tool .

Men tyvärr är det idag inte så att amerikanska sanktioner bygger på en analys också av vad syftet med sanktionerna är och när slutmålet uppnåtts så att sanktionerna kan avvecklas.

Sanktioner sänder ett budskap av fiktiv machopolitik vilket är ganska karakteristiskt för amerikansk utrikespolitik.