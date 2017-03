Ford Focus

Det finns många anledningar att oroa sig över vad president Trump kommer att medföra för USA och världen framöver.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I de allra flesta avseenden har vi ingen aning om vad Trump-regimen kommer att leda till.

Jag lyssnade nyss på Johan Norberg som i podcasten ”The Usual Suspects” rapporterade från ett besök i Washington DC om hur presidentens närmaste rådgivare Steve Bannon menar att USA snart behöver ett mycket stort krig.

Annons X

Det låter inte så bra och jag undrar hur varumärket TRUMP skulle påverkas...

Men jag tror att det bara är på ett område som man kan vara någorlunda säker på att Trump kommer att försöka genomföra en tanke som faktiskt varit hans genomgående tema i decennier, nämligen motståndet mot frihandeln.

Eftersom Trump av allt att döma inte läser böcker är det ganska säkert att han aldrig nåtts av den insikt som Adam Smith en gång formulerade och som är nyckeln till dagens välståndssamhällen.

Det var i Wealth of Nations (1776) som Smith förklarade vad som skapar välstånd för en nation. Slutsatsen han drar är att det är arbetsdelningen som gör det möjligt. Arbetsdelningen definerat som att produktiviteten kan höjas om människor specialiserar sig på olika uppgifter istället för att försöka behärska flera olika arbetsprocesser.

För att detta ska vara möjligt krävs dock att de olika arbetsmomenten och de färdiga produkterna knyts ihop och samverkar, detta genom den fria marknaden. Marknadsekonomin fungerar i sin tur på grund av den konkurrens som uppstår.

Bagaren försöker baga det bästa brödet han kan, skräddaren sy de bästa plagg han kan och så vidare. Det egna vinstintresset kan således om det dirigeras av konkurrensen vara för allmänhetens bästa. Härigenom leds ekonomin som av en “osynlig hand“ till ett gott resultat som är det bästa för konsumenterna.

Sådana grundläggande insikter saknar tyvärr inte bara Donald Trump. Tänk bara om alla svenska vinstmotståndare förstått Smith...

Amerikanska TIME har gått till botten med en av presidents starkaste föreställningar, nämligen att alla amerikanska bilar borde vara amerikanska till den grad att alla komponenter tillverkats i USA.

Hur ser det ut i verkligheten? Helt annorlunda. Adam Smiths arbetsdelning äger idag rum på internationell nivå.

The 2017 Ford Focus, for example, is built in the United States, but only gets 40% of its parts from the U.S. and Canada.

Den som vill studera vidare om hur ”oamerikanska” även i USA tillverkade bilar är kan läsa vidare här.

I bästa fall kanske man kan hoppas att någon av de TV-kanaler Trump följer tar upp detta.

Men jag befarar att Trump just på det handelspolitiska området kommer att skapa rejäl skada - vilket inte minst hans egna väljare med tiden borde upptäcka.

Det är en sak att orera om ekonomisk nationalism, men i praktiken är det ett säkert recept för ekonomisk tillbakagång.