Hur allvarlig är nya krisen för Svenska Akademien?

När Peter Handke tilldelades det internationella Ibsen-priset 2014, en av världens mest prestigefyllda teaterutmärkelser, kände han sig hedrad. Österrikaren anlände tillsammans med sin hustru, skådespelaren Sophie Semin, en mulen söndag i september för att ta emot priset på Nationaltheatret i Oslo.

Österrikaren, som var klädd i vit skjorta och korpsvart kavaj, var säkerligen smickrad av juryns vindlande motivering – ”a body of work that is unparalleled in its formal beauty and brilliant reflection”, löd en passus – men mottagandet på plats blev inte varmt. ”Mördare,” ropade några av de församlade, många av dem från Bosnien och Kosovo. ”Fascist!” Ett gult handskrivet plakat som sträcktes upp mot pristagaren, kallade honom ”genocide denier”, folkmordsförnekare.