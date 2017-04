Hundratals enorma isberg samlas där Titanic sjönk

Bilden från USA:s kustbevakning visar isflak nära Grand Banks i mars 2017. Bilden är tagen från en robotkamera på ett spaningsflygplan. Foto: AP

Fler än 400 isberg har drivit in i Nordatlanten den senaste veckan. Det är en ovanligt stor mängd för årstiden och isbergen har tvingat fartyg att sänka farten eller ta omvägar på hundratals kilometer.

Experter menar att ovanligt starka vindar driver isbergen söderut, och kanske också global uppvärmning som accelererar processen där stora bitar is från Grönland bryter loss och flyter iväg.

På måndagen fanns ungefär 450 isberg nära Newfoundlandsbankarna, det är 413 fler än veckan innan, enligt den amerikanska kustbevakningens International Ice Patrol i New London, Connecticut. Sådana antal isberg ser man vanligtvis inte förrän sent i maj eller tidigt i juni. Genomsnittet för den här tiden på året är runt 80 isberg, skriver The Guardian.

I vattnen nära Titanics förlisning år 1912 tvingar isbergen skepp att ta försiktighetsåtgärder.

Istället för att åka rakt över oceanen tar transatlantiska fartyg omvägar som kan lägga till 650 kilometer till resan. Det innebär en och en halv dags extra restid för många stora fraktskepp.

Nära Newfoundlands kust tvingar isen lastskepp att åka i tre eller fyra knop medan de beger sig mot sin hemmahamn St John’s, vilket kan leda till att resan tar en extra dag, sade kapten Sid Hynes till the Guardian.

Ett skepp togs ur aktiv tjänst efter att ha träffat en stor bit is, sade han till tidningen.

Gabrielle McGrath, befälhavare över den amerikanska kustbevakningen, som leder the International Ice Patrol, sade att hon aldrig hade sett en så drastisk ökning på så kort tid. Dessutom hade tre isberg hittats i områden som kustbevakningen tidigare sett som säkra från isbergen.

McGrath förutspår en fjärde “extrem issäsong” på raken, med fler än 600 isberg i skeppsrutterna, enligt the Guardian.

The International Ice Patrol bildades efter Titanics förlisning, för att övervaka isberg i Nordatlanten och varna skepp. Inget skepp som har följt varningarna de senaste 104 åren har krockat med ett isberg, enligt The International Ice Patrol.