Hundra dagars läkarstrejk i Kenya över

Läkarstrejken i Kenya är slut – efter 100 jobbiga dagar. Arkivbild. Foto: Lori Waselchuk

Kenyanska läkare skrev på tisdagen under ett avtal som innebär att den långa läkarstrejken nu är över. Läkarna har strejkat i 100 dagar för att få bättre lön och arbetsvillkor. Den kenyanska regeringen har hotat att sparka läkarna och anställa utländsk personal i stället, och fackföreningsrepresentanter har också satts i fängelse under kortare perioder under strejken.

De kenyanska läkarna har länge flytt Kenya, eftersom de tyckt att både förhållanden inom den kenyanska vården och arbetsvillkoren varit usla. Men nu har ett avtal undertecknats i direktsänd tv.

– Vi har kommit överens om ett avtal som får slut på strejken som plågat landet i 100 dagar, säger Ouma Oluga , ledare för läkarnas fackförening i Kenya, till AFP, och tillägger att det varit väldigt svårt med relationerna.

Peter Munya, ordförande i guvenörsrådet för Kenyas 47 regioner, säger att strejken varit en av de mest smärtsamma erfarenheterna i Kenyas historia.

Detaljerna kring avtalet är inte offentliggjort ännu och lönevillkoren är inte färdigförhandlade.