Hundkonstverk anklagas för djurplågeri

En pitbullterrier. Arkivbild. Foto: Orlin Wagner/AP/TT

Guggenheimmuseet i New York har hamnat i blåsväder med djurvänner eftersom museet planerar att ställa ut ett videokonstverk med hundar, skriver The New York Times.

Den sju minuter långa filmen ingår i en utställning med konceptkonst från Kina och visar fyra par pitbullhundar som spänts fast på varsitt löpband så att de inte kommer någonstans när de försöker anfalla varandra.

En namninsamling har startats som kräver att museet plockar bort filmen från utställningen, som börjar om två veckor. Videon spelades in när verket ställdes ut med riktiga hundar i Peking 2003.

Annons X

I ett uttalande på sin hemsida skriver museet att besökarna borde fundera på vad verket "kan säga om globaliseringens sociala förhållanden och den komplexa natur som finns i den värld vi delar".