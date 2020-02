Humorbröderna gör parodier igen

– Då försöker man säga lite otydligt. Typ ”dance you off” då säger man da-a-anc-e ... hmm you off, säger Emil.

– Vi pratar så otydligt vi kan med varandra och så leker vi fram och hör i fantasin vad det skulle kunna vara för ord, säger Daniel.

I år tänker bröderna Norberg inte släppa alla parodierna på Youtube, utan några kommer vara med i föreställningen i stället. ”Det känns skoj, lite läskigt, men framför allt jätteroligt”, säger Daniel om att åka på Sverigeturné. Foto: Ari Luostarinen

Visste du att ... Daniel och Emil Norberg höll på med sporten rodd när de var yngre. Daniel blev till och med svensk juniormästare och Emil har kommit tvåa i SM i sin klass!

När de skulle göra parodier förra året tillbringade de 23 dagar hemma hos en kompis mormor.

– Då gjorde vi två klipp från varje deltävling. Ett klipp till finalen och ett till ”Andra chansen”. Vi jobbade dygnet runt i 23 dagar, säger Emil.

Edit: Vilken av parodierna som ni har gjort tycker ni är roligast?

– Kalkon, den var bra! säger Emil efter att han och Daniel pratat lite fram och tillbaka.

”Kalkon, kalkon stod och pickade på...” börjar de sjunga och knäppa med fingrarna i takt till parodin på Arvingarnas låt ”I do” från förra året.

Det blir mycket skratt och flams runt köksbordet i Emils lägenhet under intervjun. Bröderna gillar att skoja och bjuda på sig själva även när kameran inte står på. I vår ska de ut på Sverigeturné och framföra både nya och gamla låtar för publiken.