Hultqvist: Vi tänker inte bli tagna på sängen

Under fredagen slogs ukrainska regeringssajter ut och ett hotfullt meddelande visades på ukrainska, polska och ryska. Ingen har tagit på sig attacken men försvarsminister Peter Hultqvist säger att han inte skulle bli förvånad om Ryssland låg bakom.

Under natten mot onsdagen seglade tre ryska landstigningsfartyg, avsedda att transportera marininfanteri, in i Östersjön via de danska sunden. De följdes av svenska Gripenplan. Den ryska mobiliseringen vid Ukrainas gräns har fått det svenska försvaret att öka sin synliga närvaro på Gotland.