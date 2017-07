Hultqvist kan lämna: ”Jag är redo för vad som helst”

Peter Hultqvist på torsdagens presskonferens. Foto: Emma-Sofia Olsson

Inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson petas från regeringen efter de fyra allianspartiernas besked om misstroendeförklaring. Men statsministern har fortsatt förtroende för försvarsminister Peter Hultqvist.

Det var en pressad försvarsminister som svarade på journalisternas frågor efter torsdagens pressträff på regeringshögkvarteret Rosenbad.

Känner du att du sitter säkert?

– Jag har fått den här möjligheten och statsministerns förtroende. Jag är beredd att stå till förfogande för fortsatt arbete som försvarsminister.

Men i den här situationen regeringen är i nu, känner du att du sitter säkert?

– Statsministern har gett besked om att jag ska fortsätta som försvarsminister. Men sen, vad som sker i övrigt, det får vi återkomma till. Jag har inga kommentarer till det i dagsläget.

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor meddelade bara minuter efter pressträffen att hon står fast vid beslutet om misstroendeförklaring mot även försvarsministern.

Men jag står här nu och är beredd att fortsätta som försvarsminister.

Hur rustad är du för en sådan här kamp?

– Det återstår att se, säger Hultqvist och fortsätter:

– Jag konstaterar bara att hon har sagt det. Jag har ingen ytterligare kommentar till det.

Kommer du lämna in din avskedsansökan om allianspartierna går vidare med misstroendeförklaring mot dig?

– Vi får väl se hur det här utvecklar sig nu. Om de lämnar in en misstroendeförklaring så får vi se hur riksdagen beslutar.

Är du redo att lämna över till någon annan?

– Jag är redo för vad som helst. Men jag står här nu och är beredd att fortsätta som försvarsminister. Jag är beredd att ta den här processen, jag anser att jag inte brutit mot något konstitutionellt ansvar och jag anser att vi gjort det som är vår andel i regeringskansliet. Vi har tagit vårt ansvar i sammanhanget.

Peter Hultqvist och Stefan Löfven. Foto: Emma-Sofia Olsson

Är det jobbigt att stå här i dag?

– Det är intressant. Jag menar att vi har tagit vårt ansvar.

Hade det här hänt inom Försvarsmakten, då hade det varit mitt tydliga ansvar att gå till statsministern.

Transportstyrelsens utkontraktering (outsourcing) av it-driften har lett till att it-tekniker, som inte säkerhetskontrollerats, har haft tillgång till hemliga uppgifter om Sverige och svenska medborgare. Anders Ygeman, som på torsdagen lämnade regeringen, informerade inte statsministern om problemen. Det gjorde inte heller infrastrukturminister Anna Johansson, som också lämnade regeringen på torsdagen. Hon lade dock ansvaret på sin statssekreterare.

Men Peter Hultqvist anser inte att det var hans ansvar att berätta om problemen för Stefan Löfven, trots att han satt på uppgifterna i ett år innan statsministern fick informationen.

Du informerade inte statsministern. Varför inte?

– Transportstyrelsen ligger under näringsdepartementet och inte under försvarsdepartementet. Säpo är under justitiedepartementet. Vi fick information via näringsdepartementet och justitiedepartementet. Då säkrade vi upp att Försvarsmakten arbetade med frågan och med åtgärder. Det är vårt ansvar i det här sammanhanget.

Ansåg du inte att det var viktigt?

– Om det inte var viktigt hade försvarsdepartementet inte säkrat upp.

Tycker du att statsministern borde fått veta det?

Transportstyrelsen ligger på näringsdepartementet och det är deras huvudansvar att sköta de här delarna.

– Ja, självklart. Men Näringsdepartementet är ansvarigt för Transportstyrelsen. Det är de som har ansvaret för att informera statsministern.

Men om det spiller över på ditt departement, finns det då inte något ansvar att informera statsministern?

– Hade det här hänt inom Försvarsmakten, då hade det varit mitt tydliga ansvar att gå till statsministern. Men nu hände det inte inom Försvarsmakten.

Är det ett problem att informationen inte når fram?

– Det är klart att det är ett problem att informationen inte når fram och det är därför statsministern säger att han ska se över det här i regeringskansliet. Men Transportstyrelsen ligger på näringsdepartementet och det är deras huvudansvar att sköta de här delarna. Jag anser att försvarsdepartementet fullföljt vår del och inte gjort något som strider mot något konstitutionellt.