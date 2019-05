Vilka är det nu som står bakom rapporten?

Sammanlagt sex av tolv ledamöter är kvar i beredningen: tre ledamöter från Socialdemokraterna, inklusive ordföranden Björn von Sydow, plus en vardera från Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa sex har också skrivit under slutrapporten ”Värnkraft” med förslag om Sveriges militära försvar under femårsperioden 2021–2025.