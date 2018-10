Sörmländsk lövskog svischar förbi utanför vindrutan. Min kompis Robert och jag är på väg till ett bröllop. Båda är svinhungriga men eftersom vi är kraftigt försenade hinner vi inte stanna någonstans. Tanken på att behöva genomlida en hel vigsel utan mat i magen smärtar. Robert lyckas gräva fram en 7-Eleven-påse med två bananer. Den ena ser helt okej ut, den andra är brunfläckig och hopkrympt. Förruttnelseprocessen är inledd. Bara av att betrakta bananen kan jag förnimma den puréaktiga konsistensen och den vidrigt sötfadda smaken.

Utan att fundera ger han mig den välmående frukten och äter själv upp den halvdöda. Han är sån, Robert, snäll på gränsen till självförbrännande.

Att vara generös är en fantastisk egenskap. Man får många vänner och dessutom belönas de frikostiga handlingarna med ett dopaminpåslag i striatum – den del av hjärnan som även stimuleras av god mat eller droger. Det låter ju härligt. Samtidigt får man inte bli dumsnäll och tappa bort sina egna behov i ivern att tillfredsställa andras.

Frågan är: Går det att framstå som generös OCH få precis som man vill?

Ja, det går alldeles utmärkt.

I en ny psykologisk studie – döpt till "How to give away your cake and eat it too" – har man fabricerat scener som påminner om den mellan Robert och mig.

Närstående vänner eller par har ställts inför val mellan lika men ändå ojämlika produkter – En Coca-Cola eller en Cuba Cola, en flaska Château Pétrus eller en box Foot of Africa? – och där den ene tveklöst drar det kortare strået.

Det allra vanligaste var att de överlät förstavalet till den andra personen.

Och här blir det intressant. De flesta som fick reda på att deras vän avstått från att välja först, blev så rörda av osjälviska handlingen att de därefter valde den sämre produkten.

Det är begripligt. Bara en fullblodsegoist bemöter en osjälvisk handling med en självisk.

Om Robert varit slugare skulle han alltså ha låtit mig välja först. Tanken på att äta förruttnad banan är förvisso avskyvärd, men att framtå som ett egotrippat arsle är ännu värre.