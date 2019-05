Minns ni Gwyneth Paltrow? Klart att ni gör, den skogsrå-liknande filmstjärnan som förgyllde det sena 90-talet med sina prestationer i Seven, Shakespeare in love och The talented Mr Ripley.

Numera är hon mer entreprenör än skådis. Hennes skyhögt värderade hälsoimperium Goop är ett skolboksexempel på hur man bygger ett globalt varumärke via sociala medier.

Alla älskar dock inte Gwyneth. Belackarna betraktar henne som själva drottningmodern av new age-nonsens. I hösten dömdes hon till böter av en kalifornisk domstol efter att ha sålt vaginala jadeägg som sades balansera hormoner och reglera menscykler. Påståenden som helt saknade vetenskapliga belägg. Liksom att Goops blomolja hade antidepressiva kvalitéer. För CNN förklarade hon, med skogsråblick, ”vi kände inte till reglerna utan tänkte, typ, att vi skrev en blogg.”

Det är inte väl inte så farligt, tänker du. Vill man peta upp ett jadeägg i muffen och hoppas på mirakel, skadar det väl ingen …

Förvisso. Men sociala medier-drivet kvacksalveri kan vara livsfarligt. I Filippinerna har hundratals människor dött av mässlingen i vinter. Tiotusentals avstod nämligen från vaccinering efter att ha läst på Facebook att det kunde vara skadligt. I delar av Indien undviker man också mässlingsvaccin, ty där sprids rykten på Whatsapp att vaccinet orsakar impotens. Och på Goop har man hyllat Anthony William, en man med smeknamnet ”det medicinska mediet” och som bland annat hävdar att sellerijuice kan bota psoriasis och att en diet baserad på sjögräs och vilda bär kurerar alzheimers.

Steget från Gwyneths vaginaägg till erektionshungriga indier är alltså inte så långt. I grunden bygger det på verklighetsfrånvända påståenden med viral potential.

Apropå verklighetsfrånvänd. Gwyneth – som nyligen släppte boken The Clean Plate – hävdar att hennes diet inte skiljer sig så mycket från din och min. Ja, förutom att ”hon föredrar coconut aminos i riset istället för sojasås” och att hon ”hellre skulle röka crack än att äta konserverad ost”.

Då föredrog jag henne i The Royal Tenenbaums.