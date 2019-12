Tre dagar kvar till jul. Tre dagar kvar tills en massa släktingar ur olika generationer, från varsin ände av det politiska spektrat, äntligen ska få umgås och dricka spetsad glögg ihop igen.

Din stockkonservative farbror som anser att Karl Bertil Jonsson är marxist mittemot den trädkramande kusinen som har med sig egen tofuskinka och göttbullar.

Vad spännande det kan bli.

Eftersom jag är djupt konflikträdd har jag utvecklat vissa diplomatiska färdigheter. Så om du önskar dig en fridfull jul har jag några råd, i all välmening.

Göm undan tv:n. Du vill inte farbrorn och kusinen ska se Kalle Anka ihop. Ingen mår bra av att de börjar diskutera varför Disney klippt bort de svarta dockorna och den judiska farbrorn som kosackdansar (men däremot valt att behålla de studsande kineserna).

Se till att PK-filtrera spellistorna, eftersom många av jullåtarna är vad din kusin skulle kalla ”problematiska”.

Vill man tolka Bob Geldof illvilligt bygger premissen i Do they know it’s christmas på att alla afrikaner sitter i hydda, avskurna från omvärlden, totalt ovetande om att det är jul. Problematiskt.

2 minuter och 22 sekunder in Pogues Fairytale of New York sjunger Kirsty Mccoll ordet ”faggot”. Också problematiskt.

I duetten Baby it’s cold outside försöker en man droga en kvinna för att få lite julsex. Under metoo konstaterade många radiostationer att låten var så problematisk att den bannlystes. I årets nyinspelning med John Legend och Kelly Clarkson är texten därför omskriven till att handla om samtycke. Detta behöver inte din farbror få reda på.

Julbordet lämnar klimatavtryck precis överallt och är tyvärr omöjligt att säkra. Däremot bör du vara medveten de potentiella konflikthärdarna.

Kusinen kan när som helst explodera över den antibiotikastinna laxen och lussebullarna med konfliktsaffran. Är inte valnötsträd utrotningshotade och kommer clementinerna från det ockuperade Västsahara? Din farbror misstänker, å andra sidan, att pengarna från dadelförsäljningen går till IS.

Sidan rymmer tyvärr inte min lista på klappar som signalerar sexist alternativt godhetsknarkare. Men nästa år kommer del två, som även innehåller en djupanalys av tomtefars och tomtemors familjedynamik – han reser jorden runt på släde, hon står i köket och kokar gröt – och vilka patriarkala strukturer den befäster.

Med detta önskar jag god jul.

Vi ses igen i januari.