"Don’t be evil".

Så löd första raden i det inofficiella rättesnöret hos Google, sökmotorn som Larry Page och Sergey Brin skapade under studietiden på Stanford.

Det lät vackert.

Och genom åren har internetjättarna ingjutit mycket hopp hos mänskligheten. Facebook skulle föra oss närmre varandra. Twitter sades ligga bakom politiska revolutioner som den arabiska våren.

Det "nya" med den nya ekonomin var, enligt dess främsta apostlar, att den skulle vara lika etisk som lönsam.

Så har det inte riktigt blivit.

Numera ifrågasätts Silicon Valleys giganter för sin oåtkomlighet, bristande moral och krassa kapitalism. Uber kritiseras för sina omänskliga arbetsvillkor. Mark Zuckerberg säljer vår personliga information till högstbjudande och förnekade dessutom länge att Facebook skulle ha några problem med fake news. Twitter kapades av ryska troll som lyckades påverka det amerikanska presidentvalet. Och Google är ofta i blåsväder, senast här hemma för att ha länkat till en antisemitisk namnlista och därefter betett sig mer än lovligt undflyende.

Som grädde på moset har Silicon Valley-jättarna en låg andel kvinnor och etniska minoriteter på lönelistan.

Den digitala revolutionen skulle leda till större frihet, mer kunskap och nya lösningar på gamla problem. Istället håller techgiganterna – i allmänhetens ögon – på att förvandlas från hjältar till skurkar.

Hur ska utvecklingen förändras?

Andrew Keen, författare till boken How to fix the future, tror sig ha lösningen.

Hans huvudtes är att techbolagen måste bli bättre på att lära sig av historien. Det är inte första gången stora tekniska landvinningar påverkar människan. Interneteran är inte lika unik som Silicon Valley vill påskina. Den industriella revolutionen var minst lika omvälvande som den digitala, och därför borde Zuckerberg, Page, Brin och kompani lyssna på mer erfarna teknikbolag som redan har tragglat sig igenom ett stort paradigmskifte.

Han lyfter fram svenska Ericsson, grundat 1876, som har rättesnöret "technology for good" och vars hållbarhetsfilosofi är tätt länkad till FN:s hållbarhetsmål. Deras moraliska löften ekar inte alls lika ihåligt, enligt Keen, bland annat arbetar Ericsson för att teknologi ska förbättra tillvaron för människor i tredje världen.

Om mästarna i den nya ekonomin ska lyckas återvinna vårt förtroende, bör de alltså ta hjälp av chefer från den gamla ekonomin.