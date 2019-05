Jag satt vid köksbordet och drack pulverkaffe och väntade på att bli miljonär. Vi hade sålt ett bolag och just den här förmiddagen skulle stålarna trilla in på kontot. Spattig av förväntan uppdaterade jag datorn ungefär var tredje sekund. F5-knappen var rejält misshandlad när något på skärmen förändrades. Mitt banksaldo var plötsligt sjusiffrigt. Jag lutade mig tillbaka, andades in och upplevde ett litet, litet lyckopirr – i exakt fyra sekunder. Sedan var livet tillbaka på den mollton som är min arvedel.

Upplevde något liknande när min förläggare ringde och berättade att en bok jag skrivit klättrat högt på försäljningslistorna. Här höll ruset i sig något längre, kanske i 20 sekunder, innan melankolin, den trogna gamla kamraten, lade sig som en filt över tillvaron igen.

Nu undrar du kanske varför jag utsätter SvD:s läsare för detta klent förtäckta skryt?

Främst för att jag bekymrar mig över min son, tror jag. Min favorithobby. Jag funderar mycket över hur han ska orientera sig i en värld där framgång och individualism är religion.

Meritokrati är i grunden ett utmärkt rättesnöre. Du är vad du åstadkommer. Det är dina förmågor och inte ditt efternamn som tar dig framåt i livet. Baksidan är att man riskerar att blanda ihop karriärmässig framgång med lycka. Om du bara blir framgångsrik så kommer du även att bli älskad. Det är tyvärr inte sant.

Framgång är jättekul. Det besparar dig oron över att inte ha råd med hyran eller ångesten över att känna dig som ett misslyckande. Men det skapar ingen själslig frid.

I sjuksköterskans Bronnie Wares bok ”The top five regrets of the dying” – där hon intervjuat folk vid dödsbädden – är det ingen som våndas över att de inte sökte det där chefsjobbet eller lyckades sälja sina Fingerprint-aktier i tid. Människor som befinner sig i livets slutskede ångrar att de tillbringade så mycket tid på jobbet istället för att vara med familjen. Och så sörjer de alla försummade vänskaper, alla människor som prioriterades bort i jakten på självförverkligande.

Budskapet är glasklart: lycka går bara att hitta i kärleksfulla relationer. Allt annat är brus. Och det värsta bruset kommer från egot.

Starkt. Det är fan inte omöjligt att det kommer en färgglad självhjälpsbok någon dag. Om den säljer bra lovar jag att vara glad i flera minuter.