Min vän fotografen får något mörkt i blicken.

– Aldrig att jag hjälper det där svinet att tjäna några pengar. Då ställer jag hellre in hela projektet.

Jag suckar. Ilskan gäller en incident från början av 90-talet. Då arbetade mannen som dörrvakt på en nattklubb och vid något tillfälle vägrade han släppa in min vän och hans flickvän.

Min kompis långsinthet är fascinerande, nästan gammaltestamentlig. För mig innebär det dock många förlorade arbetstimmar att tvingas tänka om, så jag testar en sedelärande anekdot.

Jämför bröderna Gallagher med Mick Jagger och Keith Richards.

Oasis hade förutsättningar att bli ett av de riktigt stora rockbanden. Hela världen älskade dem under några år på 90-talet. Men de kunde aldrig hålla isär sina privata fajter och arbetet. I en intervju diskuterade de huruvida rock’n’roll handlar om en livsstil eller om musik. Liam – som tillhör det förra lägret – förklarade att hans storebror är en prästlik bokmal och att han haft roligare "med en burk sardiner". Noel replikerade med att Liam påminner mer om en opålitlig fotbollshuligan än om en musiker och att han borde bli West Ham-supporter (båda är fanatiska Manchester City-fans). Sådär har de fortsatt i decennier och ingen vettig musik har skapats.

Rockens riktiga glimmer twins, Jagger och Richards, blev klasskamrater redan 1950. Rolling Stones-kollegan Charlie Watts har sagt att de är läskigt syskonlika.

Framför allt har de varit elakare mot varandra än Oasis-bröderna.

Under en filminspelning på 60-talet hade Jagger sex med Richards dåvarande flickvän Anita Pallenberg. "Vad kunde jag förvänta mig", skrev Richards senare i sin självbiografi, "jag hade trots allt snott henne från Brian" (Jones, Rolling Stones gitarrist).

Sedan kontrade han genom att ligga med Jaggers flickvän Marianne Faithfull. Richards passade även på att kommentera Jaggers genitalier: “She had no fun with the tiny todger."

Men Jagger och Richards lät aldrig de sexuella attentaten stå i vägen för musiken. De visste mycket väl hur beroende de var av varandra. Så de lade oförrätterna åt sidan och fortsatte in i 70-talet, decenniet som befäste dem som världens största rockband. Och än idag spelar de för fulla arenor.

Efter att jag tystnat tittar min vän roat på mig.

– Kul historia … men det förändrar ingenting. Den där jäveln kommer inte närheten av mina bilder.