Mobilen vibrerar någonstans under soffkuddarna. Min kompis Sudden undrar om jag ska med ut på en öl. Jag är svintrött och Liverpools bortamatch ska strax börja, så jag hittar på en lam ursäkt. För tredje gången i rad, ser jag i mess-historiken. Jag är världens tråkigaste polare. Glimrar till någon gång i halvåret, men för det mesta ligger jag hemma och tjurar. Det är obegripligt att mina vänner fortfarande hör av sig.

Annons X

Enligt studien Buddy System: Understanding Male Friendships är medelåldern den manliga vänskapens absoluta lågkonjunktur.

Vi är för upptagna. Upptagna med att hitta en partner, behålla partnern, skaffa ett hem, producera ungar och uppfostra dem. Och så karriären, denna tidskrävande bergochdalbana med sina ständiga upp- och nedgångar. Mellan jakten på kärlek och självförverkligande finns inte särskilt mycket tid över till att vårda sina kompisrelationer. Det är mirakulöst att vänskaper överlever medelåldern.

Enligt studiens upphovsman, professor Geoffrey L Greif, är ungdomar och gamlingar absolut bäst på att vårda sina manliga vänskaper. Det förvånar mig inte.

I 20-årsåldern hade jag – på fullt allvar – kunnat ta en kula för mina kompisar. Jag sa aldrig "bros before hoes", men levde bokstavstroget efter devisen. Detta var för övrigt samma period som mina utekvällar kunde pågå från fredag eftermiddag till söndag morgon. Lyckligtvis växte jag upp.

Efter 70 kommer jag tydligen ha all tid i världen att återknyta kontakten med de gamla vännerna. Det låter härligt. Spela schack i Kungsan, pimpla i Brunnsviken eller bara nöta parkbänk ihop och gnälla på den yngre generationen. Om någon av kompisarna finns kvar, vill säga, efter att ha blivit styvmoderligt behandlade under så lång tid.

Nyckeln till långvarig manlig vänskap är, enligt professor Greif, att den aldrig blir för kravfylld. Eftersom vi under decennier är usla kamrater – ställer in krogkvällar, försvinner in i radiotystnad och nedprioriterar vännerna i största allmänhet – är det en förutsättning att man väljer kompisar som inte är krävande.

Det har man barn, chefer, föräldrar, skattmasen och partners till.

Foto: TT