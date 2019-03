Så var det dags igen. I dokumentären Leaving Neverland berättar två män att Michael Jackson utnyttjade dem sexuellt när de var små – och jag tvingas fundera över huruvida jag måste radera Human nature, en av mina absoluta favoritlåtar, från låtlistorna.

Annons X

Dokumentären skapade huvudbry även hos norsk public service. Först deklarerade de att Jacksons musik skulle bojkottas i NRK:s radiokanaler. Bara för att dagen därpå, efter att beslutet hånats, göra en pudel och förklara att Billie Jean kommer fortsätta spelas i norsk statsradio.

Att separera konst från konstnären blir svårare och svårare. Informationssamhället pressar fram allt fler sanningar om svineri i offentligheten. Vilket i sin tur tvingar medborgarna att kalibrera sina moraliska kompasser.

Att få till en oförvitlig kulturkonsumtion är ett litet helvete. Farorna lurar överallt. Man måste blunda inför tavlor av Caravaggio (mördare), slå sönder radion när P2 spelar Wagner (antisemit), undvika Woody Allens (pedofil) filmer och Louis CKs (blottare) stand up-shower. För att bli helt rättvisemärkt bör man kanske även sluta se fotbollsmatcher med skattesmitarna Leo Messi och Cristiano Ronaldo?

Var drar jag gränsen? Och vad gör man när konsten man älskar har skapats av ett monster?

Personligen har Woody Allen varit knepigast. Inte av moraliska skäl, utan för att uppoffringen känts för stor. Jag vill kunna se Annie Hall och Manhattan då och då. Därför har jag skapat ett småskakigt försvar som bygger på att Mia Farrow är en bitter marionettmästare som orkestrerat pedofilanklagelserna mot regissören.

Michael Jacksons försvarare, å sin sida, hävdar att offren bara är opportunister som vill åt Jacksonfamiljens stålar.

Det sistnämnda väcker en tanke. Vi tror ju inte på arvsynd, så varför ska Jacksons barn straffas ekonomiskt för att pappan ägnat sig åt otukt? Dessutom: genom att lyssna på Jacksons musik bidrar jag inte till att en eventuell pedofil får nya royaltypengar. Barnen kan till och med behöva lite ekonomiskt bidrag till terapin.

Det känns rimligt. Min nya filosofi blir: så länge konstnären är död, är det inga problem att njuta av dennes konst. Jag gynnar ju inget monster.

Human nature får alltså ligga kvar på låtlistan ”Halvmaraträning 2019”, men The storm is over now med R Kelly åker ut.

Tills vidare.

Foto: TT