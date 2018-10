Den israeliska pianoläraren ler och hälsar på knagglig engelska: "Today we learn how to play Your song by the great Elton John".

Själv sitter jag dubbelvikt över ett litet elpiano, blicken ömsom mot mobilskärmen och ömsom mot tangentbordet, och kämpar med att få till Eltons porlande pianospel. Det går sådär, men att lära sig spela med hjälp av Youtube-tutorials är åtminstone mer effektivt än lektionerna på Schimmel pianoskola, där stränga Östermalmsdamer tvingade mig att traggla Für Elise vecka ut och vecka in.

Varje kväll ringer jag min pianospelande vän Greger och tvingar honom att lyssna. Han säger att jag gör framsteg och jag gläds enormt. Timmarna vid elpianot är dock inte bara för nöjes skull. I bakhuvudet hägrar drömmen om en andra karriär. Ser mig själv bakom flygeln på ett stadshotell – iklädd sliten vit smokingkavaj klinkar jag fram evergreens och smuttar på en whiskypinne, i ett slags försvenskad fattigmansvariant av filmen The Fabulous Baker Boys.

Allt började med att jag läste en intervju med historikern Yuval Noah Harari, författaren till böckerna Sapiens (om dåtiden) Homo Deus (framtiden) och 21 tankar om det 21:a århundradet (samtiden).

Hans viktigaste budskap till alla som just nu befinner sig mitt i livet: ni kommer behöva återuppfinna er själva. Gång på gång på gång. Eftersom den tekniska utvecklingen och artificiella intelligensen accelererar i ett tempo vi omöjligen kan hänga med i – redan idag finns medier som ersatt journalister med robotar som skriver snabbt och inte försover sig – gäller det att kunna skifta riktning.

Vi kommer helt enkelt tvingas byta jobb i framtiden. För en 23-åring är det ju inga problem, med alla de där unga och receptiva hjärncellerna. För en 43-åring är det knepigare.

Det viktigaste, enligt Harari, är att arbeta på sin mentala flexibilitet. För att inte få panik när tekniken tvingar oss till en karriärmässig omstart. Harari tränar genom att meditera flera timmar varje dag. Dessutom vägrar han skaffa smartphone, eftersom uppmärksamheten är hans viktigaste tillgång och smartphonen gör allt för att ta den ifrån honom.

Jag somnar av att meditera, men pianospelandet är ett utmärkt substitut. Det är så krävande att jag måste vara totalfokuserad, och därmed blir det även meditativt. Om det kommer leda till en andra karriär som hotellbarspianist är lite för tidigt att säga.