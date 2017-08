Under tisdagen och måndagen har handeln i aktien bara varit i gång korta perioder på morgonen. Under tisdagen gjordes ett antal avslut runt 300 kronor per aktie, vilket är klart högre än vad den mer likvida A-aktien handlas för.

Under förra veckan steg C-aktien onormalt mycket och aktien handelsstoppades på fredagen. Därefter bekräftade Hufvudstaden att bolaget inte hade någon icke offentliggjord information som kunde förklara kursuppgången.