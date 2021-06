Hudcancerfallen ökar i Sverige

Sverige börjar nu närma sig Australien och Nya Zeeland när det gäller antalet nya fall av hudcancer, rapporterar Vetenskapsradion. Dessa båda länder har flest antal nya hudcancerfall i världen per år. I Australien är det 40 nya hudcancerfall per år för män per 100 000 invånare och år och 30 för kvinnor. I Sverige är det 30 nya fall per år för både män och kvinnor, enligt en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hudcancerfall har varit stadigt ökande sedan 1950-talet. Jan Lapins, hudcancerexpert vid Karolinska institutet och medförfattare till rapporten säger att det är viktigt att undvika alla former av onödigt solande för även om man inte bränner sig skadas huden. Även för den som har solat under ett helt liv, finns det anledning att sluta nu.