Hudcancer ökar – nya vanor kan vända trend

Sommaren är i full blom och temperaturerna i Sverige har i flera veckor legat över 20-gradersstrecket. Men med värme och blå himmel kommer också farlig så kallad UV-strålning.

En ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten visar att 30 hudcancerfall per 100 000 invånare bekräftas i Sverige per år. De siffrorna närmar sig hur läget ser ut i Australien och Nya Zeeland – de två länder som är värst drabbade av hudcancer i världen. Där bekräftas runt 40 fall per 100 000 invånare årligen.