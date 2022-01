Efter motgångar i det svenska rättsväsendet går kinesiska Huawei vidare och stämmer den svenska staten i en internationell skiljedomstol.

Stämningen, som den 21 januari registrerats hos International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID, uppmärksammades först av tankesmedjan Katalys som sedan tidningen ETC och SVT rapporterat om.