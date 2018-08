Huawei formellt stoppat i USA

De båda kinesiska bolagen utpekades redan 2012 som ett hot av amerikanska säkerhetsmyndigheter, alltså mitt under Barack Obamas tid som president. Men för Huaweis del kom den stora käftsmällen under årets teknikmässa i Las Vegas då den stora operatören AT & T kort före en gemensam presskonferens drog tillbaka planerna på att ta in Huaweis mobiler i sitt sortiment.